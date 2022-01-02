كيف تحمي بياناتك من التسريب على الإنترنت؟.. آلية جديدة تهمك

شهد العام الماضي 2021 العديد من الاختراقات للكثير من الحسابات الإلكترونية على مختلف التطبيقات، خاصة عندما زاد اعتماد الأشخاص على الإنترنت في العمل واللعب والبقاء على اتصال أثناء الوباء، مما جعلها أكثر ربحًا لمجرمي الإنترنت، من خلال سرقة بيانات الأشخاص الخاصة.

مع وجود العديد من الحسابات وكلمات المرور التي يمتلكها العديد من الأشخاص، قد يكون من الصعب تتبع البيانات للتحقق من إذا كانت تتعرض للاختراق أو لا.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إنه في الوقت الحالي أصبح هناك موقع جديد يعمل على هذا الجزء من خلال مساعدة الأشخاص في تتبع حساباتهم، إذ أصبح هناك مواقع يجري مسح لعنوان بريدك الإلكتروني بحثًا عن أي اختراقات للبيانات المعروفة وتنبيهك إلى أي مطابقات.

وتسببت البرامج الضارة في حدوث الكثير من القلق لدرجة أن الخبراء حذروا بالفعل من تخزين كلمات المرور في متصفحات الويب، حيث يعد الاحتفاظ بكلمات المرور المحفوظة في أمثال Chrome و Edge ممارسة شائعة جدًا وعادة ما تعتبر آمنة تمامًا.

تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات في حال اختراقها

وأشار الموقع إلى أن بقائمة تسريبات البيانات، تتزايد بشكل كبير، موضحا أنه إذا اكتشفت، سرقة بياناتك فلا يكفي مجرد تغيير كلمات المرور لأي حسابات تستخدمه، ولكن سيتعين عليك أيضًا تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات المستخدمة على جهازك، بما في ذلك VPN للعمل وحسابات البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أي حسابات شخصية أخرى استخدمتها على هذا الجهاز.

وحذرت شركات مثل جوجل الأشخاص المستخدمين للإنترنت من الهجمات الخاصة بسرقة البيانات والأرقام السرية للحسابات من خلال قراصنة أو تطبيقات مشبوهة، ونوه بعدم تحميل أي برامج غير مضمونة المصادر، حيث يتعرض البعض لاختراق حساباتهم إما بسبب خطأ منهم أو بسبب تعرضهم لخدع احتيالية.