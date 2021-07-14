تحذيرات من اختراق حسابات فيس بوك وتويتر وإنستجرام بحجة توثيق الحسابات

حذر عدد كبير من الخبراء من أن الوعود الكاذبة بالعلامات الزرقاء وتوثيق الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتسبب في تعرض الأشخاص للخداع والاختراق في ثوانٍ.

حيث يجب على مستخدمي فيس بوك Facebook وإنستجرام Instagram وتويتر Twitter وحتى تيك توك TikTok من عمليات الاحتيال التي تعد بتأكيد حسابك ولكنها في الواقع تسرق الأموال أو المعلومات الشخصية.

وفقًا لـموقع CNET، قالت إحدى المحتالات التي تدعي أنها من مستشار تركي لوسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين: «تمت متابعة حسابك لمدة 30 يومًا ، وتقرر أنك مؤهل للحصول على TikTok Blue Badge، ثم طلب موقعه على الويب إدخال كلمة المرور والعنوان ورقم الهاتف للحصول على التحقق».

وقيل إن المستشار يُدعى Enver Ceylan وأكدت شركة تيك توك TikTok لاحقًا للموقع أن نموذج التحقق الخاص به كان مزيفًا.

ويقال إن الكثير من المحتالين يحاولون الاستفادة من الرغبة المشتركة في علامة زرقاء والحالة التي تأتي معها، وقد يرسلون إليك رسائل خاصة على منصة وسائط اجتماعية ويرسلون لك نموذجًا مزيفًا، وحتى أن البعض يطلب المال ويحاول أن يأخذ رسومًا باهظة، وقد تفقد حسابك بشكل دائم.

وفقًا لـ CNET ، قال جون كلاي، نائب رئيس استخبارات التهديدات في Trend Micro ، إن شركته شهدت عمليات احتيال للتحقق في حوالي 70 دولة، ووجد التحقيق المنشور أيضًا حسابًا على إنستجرام Instagram يسمى marion_digital يحاول تحصيل 2200 دولار للتحقق و 100000 متابع.

أكد الحساب لاحقًا أنه لا يمكنه ضمان التحقق، وإذا لم تحصل على التحقق من خلال القنوات الرسمية على Instagram وFacebook ، فأنت بذلك تخالف قواعد الشبكات الاجتماعية، يمكنك حتى أن تفقد حسابك بشكل دائم.

وعن كيفية التحقق على تويتر للحصول على علامة زرقاء، يقول تطبيق تويتر Twitter إن حسابك «يجب أن يكون أصليًا ومميزًا ونشطًا، إذا كنت تعتقد أن حسابك هو كل هذه الأشياء الثلاثة، فيمكنك طلب التحقق، أولاً ، تأكد من أن ملفك الشخصي محدث ونشط، ويتضمن ذلك إضافة صورة للملف الشخصي وصورة الغلاف واسمك وأي روابط مواقع ويب ذات صلة وسيرة ذاتية، بعد ذلك، تحقق من رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، وتأكد من تعيين تغريداتك على الجمهور».

وبمجرد الانتهاء من كل هذا ، انتقل إلى إعداداتنا ، ثم انقر فوق «حسابك» ومن ثم سترى قسمًا يسمى «تم التحقق منه»، ومن هنا يمكنك النقر فوق «طلب التحقق»، عند بدء العملية ، سيُطلب منك «من أنت» ، والذي قد يكون صحفيًا أو علامة تجارية أو مؤثرًا أو ناشطًا أو أكثر.

يريد تويتر Twitter أساسًا معرفة سبب اعتبار حسابك ذا أهمية للجمهور، وستحتاج بعد ذلك إلى تقديم دليل يثبت أن حسابك هو ما تدعي أنه كذلك.

وللحصول على علامة زرقاء في ملف شخصي، ستحتاج إلى بطاقة هوية بها صورة مثل جواز السفر، وقد يبدو قرار تويتر Twitter شخصيًا بعض الشيء في بعض الأحيان ، ولكن إذا فشلت في الحصول على علامة زرقاء في المرة الأولى، يمكنك المحاولة مرة أخرى في غضون 30 يومًا.