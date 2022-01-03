«العلاج الطبيعي» تحدد سياسة الموافقة المستنيرة.. مواد تثقيفية للمرضى

كشف الدكتور أسامة حفني، عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، عن آليات تطوير وتنفيذ سياسة الموافقة المستنيرة للمريض، موضحا أنه يجب على مراكز العلاج الطبيعي توفير المواد التثقيفية للمرضى وذويهم عن موضوعات صحية معينة بناءً على احتياجات المجتمع وحالة المريض، موضحا أن المواد التثقيفية يمكن أن تكون مقاطع فيديو أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو كتيبات أو رسائل نصية أو أشكال أخرى، ويجب التأكد من أن هذه المواد التثقيفية مفهومة من قبل المرضى المستهدفين لذلك من الممكن أن تكون بلغات مختلفة أو رسوم توضيحية مصورة إذا لزم الأمر.

حفني: يجب على مركز العلاج الطبيعي وضع عملية واضحة للتثقيف

وأضاف «حفني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المواد التثقيفية يجب أن تحتوي على معلومات ذات صلة وقائمة على الأدلة وتتطابق مع خطة الرعاية الفردية المخصصة لكل مريض، مؤكدا أنه يجب على مركز العلاج الطبيعي وضع عملية واضحة للتثقيف، وتشمل تغطية المواد التثقيفية الاحتياجات العملية والتعليمية التي يحتاجها المريض وذويه وتطبيق أساليب التثقيف والتعليم المناسبة لتتناسب مع قيم المريض والأسرة ومستوى التعليم واللغة وتحديد أماكن معينة يتم فيها توزيع مواد التوعية الخاصة بالمرضى.

الموافقة تستلزم إبلاغ المريض بجميع العوامل المتعلقة بعملية الرعاية

وتابع عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنه يجب على مركز العلاج الطبيعي أن يقوم بعمل آلية تتضمن تعاوم دائم في القرار أثناء تقديم جميع الخدمات، والتي تتمثل في الموافقة المستنيرة وهي عملية للحصول على إذن قبل إجراء أي رعاية صحية تداخلية للمريض والكشف عن جميع المعلومات الشخصية ذات الصلة والموافقة العامة يتم الحصول عليها عند أول وصول المريض لضمان توافر جميع الأنواع من الرعاية والخدمات التي يحتاجها المرضى، مؤكدا أن منح الموافقة يستلزم إبلاغ المريض بجميع العوامل المتعلقة بعملية الرعاية والعلاج المخطط لها لمساعدته على اتخاذ قرار مستنير.

يمكن استخدام إقرار رفض المريض المستنير لتوثيق عملية الرفض

وشدد الدكتور أسامة حفني: «يجب أن تكون الموافقة المستنيرة سارية خلال الوقت أو الإجراء المقصود تغطيته كما يجب أن تشمل الموافقة المستنيرة فرص النجاح وخطر عدم القيام بالإجراء أو التدخل والفوائد والبدائل لأداء تلك العملية بالذات ويجب استخدام إقرار الرفض المستنير المحدد لتوثيق عملية الرفض»، لافتا إلى ضرورة تطوير سياسة استخدام الموافقة المستنيرة والتي يجب أن تشمل قائمة الإجراءات التي تحتاج إلى الموافقة المستنيرة والمواقف التي يتوقع فيها وجود مخاطر كبيرة أو أثار عكسية وأنشطة التصوير الفوتوغرافي والترويجي.

وأوضح أن الموافقة يجب أن تشمل أيضا رفض أو وقف خطوة أو خطوات في عملية خطة وبرنامج العلاج الطبيعي ويمكن استخدام إقرار رفض المريض المستنير لتوثيق عملية الرفض، لافتا إلى أن سياسة الموافقة المستنيرة يمكن أن تشمل حالات معينة يمكن فيها إعطاء الموافقة من قبل شخص أخر غير المريض وآليات الحصول عليها وتسجيلها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وسياسات مركز العلاج الطبيعي المعتمد.