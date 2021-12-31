نقابة العلاج الطبيعي توضح آليات التعامل مع المريض في المراكز المتخصصة

شدد الدكتور أسامة حفني، عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على ضرورة استمرارية وانتقال الرعاية المقدمة للمريض في مراكز العلاج الطبيعي، فيجب أن يكون الانتقال من مرحلة إلى التالية سلساً قدر الإمكان، وإخبار المريض بما يمكن توقعه، ويجب أن يكون برنامج الرعاية محدد ومفهوم بشكل واضح وأن يكون جميع أعضاء فريق الرعاية قادرين على التخطيط وفهم العلامات التحذيرية والمؤشرات الإيجابية التي يجب البحث عنها، مؤكداً أنه غالباً ما يظهر المرضى قلقاً شديداً بشأن قدرتهم على رعاية أنفسهم بعد انتهاء العلاج بالمركز.

«حفني»: يجب أن يحصل المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها بقدر الإمكان

وأضاف «حفني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلبية احتياجات المريض تتطلب تقديم معلومات مفهومة ومفصلة عن برنامج الرعاية بالمنزل والقيود الجسدية والاحتياجات الغذائية وتنسيق وتخطيط العلاج والخدمات المستمرة بعد الخروج من المركز وتوفير المعلومات المتعلقة بالوصول إلى أنواع الدعم المختلفة على أساس مستمر، لافتاً إلى أنه يجب أن يحصل المرضى على كل الرعاية التي يحتاجون إليها بقدر الإمكان وفي الوقت المناسب وبطريقة ملائمة ولا تلقي على عاتقهم مزيد من الضغوطات.

ضرورة توفير تعليمات واضحة حول وقت وكيفية الحصول على الإحالات

وأكد الدكتور أسامة حفني، أنه يجب أن يكون من السهل الحصول على موعد للرعاية وتنفيذ برامج العلاج الطبيعي وممارسة الرعاية الذاتية، موضحاً أن المريض يحتاج إلى معرفة أنه يمكنه الوصول إلى الرعاية عند الحاجة إليها مع التركيز بشكل أساسي على الرعاية الطارئة، موضحاً أن المجالات ذات الأهمية بالنسبة للمريض هي الوصول إلى مكان العلاج وتوافر وسائل النقل وسهولة تحديد المواعيد وتوافر المواعيد عن الحاجة بجانب إمكانية الوصول إلى المتخصصين أو الخدمات المتخصصة عن إجراء الإحالة وتوفير تعليمات واضحة حول وقت وكيفية الحصول على الإحالات.

وشدد عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على ضرورة أن يتعامل المرضى باستمرار مع دور العائلة والأصدقاء في تجربة المريض وغالباً ما يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير المرض على العائلة والأصدقاء ويتم تحديد الأبعاد الأسرية للرعاية التي تركز على المريض وفق استيعاب الأفراد الذين يقدمون الدعم للمريض أثناء الرعاية وإشراك الأسرة والأصدقاء المقربين في إتخاذ القرار والتعرف على احتياجات العائلة والأصدقاء.

تعرف على السياسات التي يجب وضعها في مراكز العلاج الطبيعي

وأوضح أن مركز العلاج الطبيعي يجب أن يهتم بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات لضمان أن جميع الموظفين على علم بحقوق المريض والأسرة ويستجيبون لها عندما يتعاملون مع المرض وأسرهم ويجب أن تتضمن السياسات حقوق المريض والأسرة على النحو المحدد في القوانين واللوائح ومدونة قواعد السلوك الأخلاقي لنقابات مقدمي الرعاية الصحية وحقوق المريض والأسرة في معرفة أسماء وألقاب العاملين بمركز العلاج الطبيعي وحقوقهم في احترام القيم والمعتقدات الشخصية للمريض.