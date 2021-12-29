نقابة العلاج الطبيعي تكشف معايير مراكز الرعاية المتمركزة حول المريض

كشف الدكتور أسامة عبدالرحمن، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، عن الأبعاد الثمانية للرعاية المتمركزة حول المريض، موضحاً أنها تتمثل في تفضيلات المرضى والدعم النفسي والرعاية البدنية والمعلومات والتعلم واستمرارية وانتقال الرعية وتنسيق الرعاية وإمكانية الحصول على الرعاية وإشراك الأسرة والأصدقاء.

وأضاف «عبدالرحمن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرعاية المتمركزة حول المريض هي القائمة على الشراكة بين المريض وذويه ومقدم الرعاية الصحية الذي يركز على قيم المريض وتفضيلاته واحتياجاته، موضحاً أن الرعاية المتمركزة تمثل نقلة نوعية في رؤية المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والشركاء للرعاية الصحية والعلاج.

وأكد أن الرعاية المتمركزة حول المريض هي تقديم الرعاية التي تحترم وتستجيب لتفضيلات واحتياجات المريض وتتوافق مع قيمه وتضع قيم المريض قيد الاعتبار حين اتخاذ كل القرارات الإكلينيكية، وهي تمهد الطريق لنظام صحي يحقق الاستفادة القصوى من المنظومة والراحة للطرف الأكثر أهمية وتأثراً بها وهو المرضى وأسرهم والمجتمع.

الرعاية المتمركزة معترف بها عالمياً

ونوه بأن الرعاية المتمركزة معترف بها عالمياً كأحد أبعاد المفهوم الشامل للخدمة الصحية عالية الجدولة، مؤكداً أنه تم تعريف «جودة الرعاية» بأنها الرعاية الآمنة والفعالة والمتمركزة حول المريض والتي تقدم في الوقت المناسب وبكفاءة ودون تمييز، لافتاً إلى أن أبعاد الرعاية المتمركزة تطورت عن سنوات طويلة من البحث الذي أجراه معهد بيكر وكلية الطب بجامعة هارفرد، مشدداً على ضرورة أن يتحلى المرضى بالشجاعة لمواجهة الظروف التي قد تكون مخيفة ومؤلمة وصعبة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالرحمن، أنه يجب أن يعمل متخصصو الرعاية الصحية للتأكد من أن تفاصيل البيئة المحيطة بالمرضى تعمل من أجلهم وليس ضدهم ويجب أن يستمر المرضى في الشعور بالأمن والراحة قدر الإمكان أثناء الأوضاع الصحية، مشدداً على ضرورة تقديم معلومات كاملة للمرضى عن الحالة الإكلينيكية والتحسن وتوقعات سير المرض وعملية الرعاية وكذلك معلومات تساعدهم في ضمان استقلاليتهم.

التركيز على ثلاثة عناصر

ونوه بأنه عندما يتم إبلاغ المرضى بكل ما يتعلق بهم ويتم منحهم الثقة والاحترام عن طريق مشاركة كل الحقائق ذات الصلة سيشعرون بقدر أكبر من القدرة على تحمل مسؤولية الأمور التي يمكنهم التأثير فيها في مسار رعايتهم، موضحاً أنه بناء على مقابلات المريض يمكن للرعاية الصحية التركيز على ثلاثة عناصر اتصال لتقليل المخاوف وهي معلومات عن الحالة السريرية والتشخيص والتقدم ومعلومات عن عمليات الرعاية ومعلومات لتسهيل الاستقلالية والرعاية الذاتية وتعزيز الصحة.