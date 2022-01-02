وصية المتهم بجريمة الإسماعيلية في خطاب لأسرته.. سددوا ديوني وربوا حمام

«أمي عاملة إيه؟.. سامحيني وطمنيني على والدي، وقولوا له يسامحني، وادعو لي كتير».. بهذه الكلمات بدأ المتهم في جريمة الإسماعيلية عبد الرحمن دبور خطابه إلى أسرته من ملف محبسه في أحد سجون الإسماعيلية.

واستقبلت الأسرة خطاب المتهم عبد الرحمن دبور في زيارة له قبل أيام، إلا أنه طالبهم بسداد ما عليه من ديون، مطالبا أسرته بأن تسامحه وتدعو له في محنته.

المتهم: «بصلي وربيت ذقني»

وقال المتهم في خطابه، إنه يلتزم الصلاة، ويؤدي كل الفروض في توقيتاتها، فيما طلب من الأسرة مصحفا وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء.

وأضاف المتهم في خطابه «أنا راض بقضاء الله ومسلم أمري، خلوا والدي يسامحني، وطمنوني على أختي أسماء وأخواتي وبنات خالتي آية، وادعولي».

المتهم طالب بسداد ديونه

وطالب المتهم عبد الرحمن دبور أسرته بسداد ماعليه من ديون لبعض أصدقائه، وكذلك بعض الأشخاص ممن عمل معهم قبل ارتكاب جريمة الإسماعيلية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال في خطابه «ربوا حمام أبيض في شرفة المنزل، وتبرعوا في كل مسجد في طريقكم بـ10 جنيه صدقة عني وسامحوني».

5 يناير الحكم النهائي على المتهم

وحددت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين ولاء طاهر وأحمد سري الجمل، بأمانة سر هيثم عمران، جلسة 5 يناير النطق بالحكم بعد قرار إحالة أوراق القضية إلى المفتي.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بأقصى عقوبة للمتهم لما ارتكبه من جريمة بشعة بذبح مواطن في الشارع، وفصل رأسه عن جسده، فيما طالب محامي المتهم بتخفيف العقوبة لكونه تحت تأثير المخدر، وإثبات تقارير الفحص تعاطيه المواد المخدرة يوم ارتكاب الواقعة.