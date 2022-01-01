استقرار نسبي في طقس الإسماعيلية واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، طقسا مستقرا نسبيا على عكس الطقس السيئ أمس الجمعة.

وظهرت أشعة الشمس، صباح اليوم السبت، في بعض المناطق بالإسماعيلية، رغم استمرار وجود الغيوم في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، أمس الجمعة، سقوط أمطار متوسطة وفوق متوسطة مستمرة منذ التاسعة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

انتشار فرق الطوارئ في الشوارع

وانتشرت فرق الطوارئ في محافظة الإسماعيلية، منذ عصر أمس الجمعة، في شوارع المدينة والمراكز والمدن، للتعامل مع تراكمات المياه.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى للتعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار وسوء الطقس في كل أرجاء المحافظة.

وقال «بشارة»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن فرق الطوارئ مستمرة في العمل بنطاق مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد، فيما لم تشهد مراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب أمطار كثيفة وتراكم للمياه.

رفع تجمعات مياه الأمطار

وانتشرت سيارات شفط المياه من الشوارع، أمس الجمعة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار أسفل كوبري الحميات، إضافة إلى إزالة تجمع للمياه بطريق «البلاجات - كارفور» في حي أول، إضافة إلى تفريغ عدة خزانات أمطار لاستيعاب مياه الأمطار في حي ثالث.

كما تم رفع تراكمات المياه في مركز ومدينة أبوصوير في شارع المطار وطريق المعاهدة وأمام مكتب البريد، فيما تواصل الوحدات المحلية في مركزي القصاصين والتل الكبير أعمال رفع وشفط المياه.