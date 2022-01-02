طقس الإسماعيلية اليوم.. استقرار نسبي واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، طقسا معتدلا نسبيا على المدينة وكل المراكز، بعد موجة أمطار استمرت لساعات على أرجاء المحافظة.

وانتشرت الغيوم في سماء الإسماعيلية خلال الساعات الماضية، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن دون أي تأثير على حركة المرور.

سيولة مرورية في الإسماعيلية

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، سيولة مرورية على كل الأنحاء والطرق السريعة والصحراوية، وانتشرت الخدمات المرورية على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، والطريق الحربي.

وحذر رجال المرور المواطنين من السير بسرعة على أي من الطرق، لاسيما حال تساقط بعض الأمطار الخفيفة، لتفادي وقوع حوادث مرورية.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

واستمر انتشار فرق الطوارئ في محافظة الإسماعيلية منذ أول أمس الجمعة، بالتزامن مع سقوط أمطار كثيفة على جميع مراكز المحافظة، إذ انتهت أمس من رفع كل تراكمات المياه من الشوارع، وتعاملت مع الآثار الناجمة عن الأمطار، وسوء الطقس داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والمدن.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع موجة الطقس البارد التي تشهدها المحافظة وبعض المحافظات المحاورة.

وشدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية، وتواصل نائبه المهندس أحمد عصام مع كل رؤساء المراكز بشكل مستمر، للوقوف على أي طارئ يحدث وتوجيه فرق التدخل له.