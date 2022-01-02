«حياة كريمة» تنطلق إلى مركز أبو صوير في الإسماعيلية بعد القنطرة شرق

قالت مصادر مسؤولة في ديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن الاختيار وقع على مركز ومدينة أبوصوير لتنفيذ مشروعات حياة كريمة به عقب الانتهاء من مشروعات القنطرة شرق.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أنه تبدأ الأعمال في شهر أبريل المقبل بالتزامن مع تسليم وافتتاح مشروعات تطوير قرى شرق القناة.

النواب: هناك أسس للاختيار أولها الخدمات

من جانبه قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير أن الفضل الأول لمشروعات حياة كريمة فقط للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن المبادرة تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في البنية التحتية، مشيرا إلى أن كل مراكز الإسماعيلية مدرجة في الخطة لكن بترتيب على حسب الاحتياجات.

وقال النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، إن هناك عدد من الوزارات على رأسها التخطيط والحكم المحلي والمالية والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى أن الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء مسؤول عن أماكن الاختيار للقرى والمراكز في كل مرحلة على حسب الاحتياجات.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل توضع في الاعتبار لاختيار كل مركز أو قرية؛ وهي عدد السكان ونسبة البطالة ونسبة التعليم ونسبة المشروعات الخدمية وعدد المدارس مقارنة بعدد السكان.

محافظ الإسماعيلية: انتهاء الأعمال شرق القناة بنسبة 90%

من جانبه قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن معدلات تنفيذ مشروع حياة كريمة في مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية تجاوزت الـ90%.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك بعض المشروعات وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 100%، مشيرا إلى أن الأعمال تتم في مركز القنطرة شرق في 4 قرى رئيسية و16 تابعا لهم.

وقال بشارة إنه تفقد الأسبوع الماضي تنفيذ المشروعات في شرق القناة للوقوف على آخر الإنجازات؛ وبدأ بنقطة إسعاف الأبطال، والتي يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن 10 نقاط إسعاف بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وقال إنه يتم رفع كفاءة 5 نقاط إسعاف موجودة بالفعل شرق القناة وإنشاء 5 نقاط إسعاف جديدة بنطاق مركز القنطرة شرق.