اعترفات المتهم بضرب سيدة الوراق بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

اعترف المتهم بالتعدي بالضرب على سيدة الوراق، بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي لا تزال مستمرة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهم بالتعدي على سيدة الوراق

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات «شقيقة زوجته» وإحداث إصابتها «بكدمة بالوجه» وإكراهها على الاعتذار منه بنطاق محافظة الجيزة.

خلافات عائلية واراء واقعة ضرب سيدة الوراق

جاء ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وبين زوجته «شقيقة المجني عليها» وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يوثق تفاصيل الواقعة، وألقي القبض على المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه ولا تزال التحقيقات مستمرة في تلك الواقعة.

دعوى خُلع

وكشفت التحريات أن المتهم صاحب محل بقالة، تعدى على سيدة في منتصف الشارع بمنطقة الوراق، بالضرب والسب بسبب خلافات عائلية بعد رفع شقيقتها دعوى خُلع ضده في محاولة للانتقام من أفراد عائلتها.

وذكرت المجني عليها، أنّه سبق وأن ضربها من قبل بجانب ضرب والدتها وتكسير شقتها، ما دفعها لتركها لمدة شهر ونصف خوفًا منه.

أقوال المجني عليها

وقالت السيدة الثلاثينية، في أقوالها أمام النيابة العامة، أن سبب تعدي المتهم «وائل» عليها ترجع لنشوب الخلافات بينه وبين شقيقتها، حيث أصبح مصدر رعب لكل أفراد العائلة بعد رفع دعوى خُلع ضده من قبل زوجته.

وأضافت، أنه رفع عليها سلاح أبيض «السكينة» وقال لها ألفاظ نابية، كما أنه طلب من ابنه تصويرها أثناء ضربها: «قولتله حقك عليا يا وائل أنا ماليش ذنب، فضل يضربني على وشي، واتعدى عليا قبل كده، وأهلى مكنوش يعرفوا وحرق شقتي وكسر شقة أمي».