إيقاف 8 تعديات على أراض زراعية ومخالفات بناء بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة علي مستوى الوحدات المحلية القروية.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي قد اعطي توجيهاته بأهمية تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

يذكر أن محافظ الغربية كلف رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات، برفع حالة الطوارىء القصوى وتدشين غرف العمليات والشكاوى، لتلقي استغاثات المواطنين خلال فترة موجه الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف وهطول الأمطار.

الكشف عن 493 حالة في قافلة طبية بقرية «شبراملس»

في سياق آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق القافلة الطبية بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن خطة المحافظة لتلبية كافة احتياجات المواطنين بالقرى التابعة لدائرة المركز المشار إليه .

وأوضح محافظ الغربية الكشف على 493 مواطنا، وصرف نظارات لـ228 مواطنا، وصرف العلاج لـ353 مواطن إلى جانب تحويل عدد 87 حالة لإجراء العمليات اللازمة.