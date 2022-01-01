محافظ الغربية يتابع جهود رفع نواتج الأمطار بطنطا وقطور

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولة مسائية اليوم السبت، أعمال رفع مياه الأمطار بمركزي طنطا وقطور، بحضور ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور، وتفقد المحافظ، خلال الجولة، شوارع (الجيش والبنك وطارق المسلامي وداير الناحية والمحطة ومحمد زهران والمحكمة والفقي).

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من رفع مخلفات الأمطار

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم، وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمرًا للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لكشط كافة التجمعات.

واختتم محافظ الغربية الجولة بتفقد قرية «سبرباي»، والمنطقة اللوجيستية، ومنطقة الاستاد، للتأكد من شفط كافة مياه الأمطار، وإعادة فتح الشوارع التي تسببت المياه في إغلاقها جزئياً.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات

وأكد المحافظ، خلال الجولة أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة أمس الجمعة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات، لحين انتهاء موجة تقلبات الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد.