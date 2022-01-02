خطوات حجز وحدات سكن مصر.. الطرح خلال شهرين بشروط مُيسرة

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، والذي يكون بين شهر إلى شهرين، بنظام التمويل العقاري وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بعدة شروط وإجراءات ميسرة ومبسطة، حيث بدأ كثيرون خلال الأيام الماضية، البحث عن شروط وخطوات حجز وحدات سكن مصر.

حجز وحدات سكن مصر

ومن المقرر وفقًا لتصريحات تلفزيونية للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على القناة الرسمية لصندوق الإسكان، الإعلان عن حجز وحدات سكن مصر في 12 مدينة جديدة، هي: «القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، العبور، حدائق أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، بدر، غرب قنا، غرب أسيوط، المنصورة الجديدة، والمنيا الجديدة»، علمًا بأنّ الحجز يكون إلكترونيًا من خلال صندوق التمويل العقاري.

وحدد الصندوق فئة منخفضي الدخل من الأسر التي لا يزيد دخلها عن 6 آلاف جنيه، و4500 جنيه للأعزب، أما فئة متوسطي الدخل فتستهدف الشريحة التي لا يزيد دخلها على 14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للأعزب.

وحدات سكن مصر

ويتم حجز شقق سكن مصر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان، حيث يستعرض المواطن الراغب في الحجز، كراسة الشروط، كما يمكنه طباعتها لمعرفة التفاصيل «المساحات، الأسعار، أرقام العمارات»، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل سواء فيديو أو مكتوبة.

أما أولى خطوات الحجز، فتكون عن طريق تسجيل مستخدم جديد على الموقع عن طريق إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واسم الزوجة ورقمها القومي، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة «وجه وظهر في ورقة واحدة».

بعد ذلك يدفع المتقدم مبلغ جدية الحجز، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان بأحد طرق السداد التي يعلن عنها الصندوق، ليتسلم الحاجز بعدها رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي أدخله أثناء عملية التسجيل بوصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميل.