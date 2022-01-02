في نقاط.. مشروعات «الإسكان» داخل مدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021

تعد مدينة أكتوبر الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع، التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في كل المجالات، وجارٍ تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» داخل مدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

مشروعات «الإسكان» داخل مدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021