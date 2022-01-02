في نقاط.. مشروعات «الإسكان» داخل مدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021
تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة
كتب:
منة عبده
07:59 ص | الأحد 02 يناير 2022
مشروعات "الإسكان" بمدينة أكتوبر الجديدة.. صورة أرشيفية
تعد مدينة أكتوبر الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع، التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في كل المجالات، وجارٍ تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» داخل مدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة.
مشروعات «الإسكان» داخل مدينة أكتوبر الجديدة حتى 2021
- جارٍ تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.
- الانتهاء من تنفيذ نحو 47 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
- تسليم نحو 28 ألف وحدة سكنية للحاجزين حتى الآن.
- الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة سكنية، تضم 4236 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل نموذج «سكن مصر».
- تنفيذ 13 مدرسة ما بين تعليم أساسي وثانوي بالقطاعات المختلفة.
- تشغيل 5 ملاعب رياضية بمناطق مختلفة.
- توفير خط للنقل الداخلي يشمل عدة أتوبيسات، بجانب توفير أكثر من 66 سيارة ميكروباص.
- الانتهاء من كامل شبكة مرافق «مياه صرف كهرباء غاز اتصالات» بمشروع عمارات منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين بمنطقة الـ800 فدان.
- توصيل شبكة المرافق بالكامل «مياه صرف كهرباء ري غاز اتصالات» بمنطقة سكن مصر.
- الانتهاء من تنفيذ 5 حضانات وتسليمها لوزارة التضامن الاجتماعي.
- جارٍ تنفيذ 4 حضانات أخرى بمناطق المدينة المختلفة.
- الانتهاء من تنفيذ 5 وحدات صحية.
- تشغيل 4 أسواق تجارية.