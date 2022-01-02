قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها بـ6.3 مليار دولار

حققت هيئة قناة السويس في عام 2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخها وصل إلى 6.3 مليار دولار.

وبحسب إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2021، فإن قناة السويس سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، بعبور 20 ألفا و694 سفينة.

زيادة بنسبة 10%

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت فارقا بنسبة 10% كنسبة زيادة هذا العام عن العام الماضي، إذ شهدت القناة عام 2020 عبور 18 ألفا و830 سفينة، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020، بفارق 100 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وتابع بان هناك زيادة في الإيرادات في عام 2021 عن عام 2020 بما هو قيمته 720 مليون دولار لتحقيق 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 6.3 مليون دولار في 2021.

تقارير ملاحية: زيادة في مؤشرات حجم التجارة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية).

وأضاف «نجحت هيئة قناة السويس في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فعلى الرغم من أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021 وفقا لبيت الخبرة Clarksons بلغت 3.7% جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 8.5%».

وأشار إلى أن حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنسبة 7.2% خلال عام 2021، فيما بلغت نسبة الزيادة بحجم تجارة الحاويات عالمياً 6% خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مقابل 4.1% وهي نسبة الزيادة العالمية في حجم تجارة البضائع الصب خلال عام 2021.

«ربيع»: تطوير المجري بالتوازي مع النتائج المبشرة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والتي بلغت 7.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

وأضاف أنه يجرى أيضا بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكيلو 122 ترقيم قناة إلى الكيلو 132 ترقيم قناة، وإزالة ما يقرب من 1.1 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.

وقال «ربيع»، إن المؤشرات غير المسبوقة تأتي بالتوازي مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023، والتي يتصدرها تطوير المجرى الملاحي.

«ربيع»: السياسات التسويقية سبب النجاح

وقال الفريق ربيع، إن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وتابع بأن الهيئة انتهكت عدد من الطرق في ظل تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثمر عن تسجيل أعلى معدل جذب للسفن بواقع 4920 سفينة وتحقيق أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها بلغ 1.1مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة خلال عام 2021.

وتابع «لعبت الجهود التسويقية بصفة عامة دوراً كبيراً في زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة لأول مرة وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعبور 1532 سفينة محققة إيراد قدره 597.6 مليون دولار».