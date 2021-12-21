رئيس قناة السويس لـ«الوطن»: مستعدون للطقس السيئ.. ولوائحنا صديقة للبيئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ الهيئة مستعدة لموجات الطقس السيئ وما يصاحبها من نشاط للرياح، مشيرًا الى أنَّ العمل بالهيئة يتمّ وفق آلية تراعي الأبعاد البيئية المختلفة، وهو ما أهلّ القناة للتصنيف عالميًا كقناة خضراء حيث نتعاون مع وزارة البيئة بشكل مستمر.

ضم 3 من أحدث مراكب مواجهة التلوث البيئي لقناة السويس

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش مؤتمر صحفي عقد بهيئة قناة السويس «تمّ دعم معدات الهيئة مؤخرا بـ3 من أحدث المراكب التي تعمل على مواجهة آثار التلوث البيئي بالقناة من خلال معدات حديثة تتولى تشتيت بقع التلوث الزيتية بالممر الملاحي، ومن ثم شفطها عن طريق أذرع ملحقة بالمركبات».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «نتخذ عددًا من الإجراءات الصديقة للبيئة وهناك لوائح صارمة في هذا السياق، حيث تمنع الهيئة دخول أي حاوية أو مركب بها تسريب زيتي أو بترولي للخط الملاحي للقناة كما نأخذ عينات دورية للمياه لقياسها ورصد الملوثات بها، كما أنَّ تصنيفها كأقصر طريق ربط ملاحي يجعل الحاويات التي تمر بها تستهلك وقود أقل، وبالتالي انبعاثات أقل للغازات المضرة البيئة».

حادثة «إيفر جيفن» أثبتت مدى قدرة المصريين على تحقيق المستحيل

وأكمل: «وقت جنوح الناقلة العملاقة أيفر جيفن، كان هناك تنسيق مع وزارة البيئة على مدار الساعة تحسبًا لأي أضرار قد تسببها الناقلة العملاقة»، مشيرًا إلى أنَّ حادثة «إيفر جيفن» أثبتت مدى قدرة المصريين على تحقيق المستحيل والتعامل باحترافية في ظل التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتليفزيون للتعريف بملحمة «إيفر جيفن».

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنَّه جرى توثيق حادثة جنوح «إيفر جيفن» يوم بيوم وساعة وبساعة، ونحن على أتمّ الاستعداد للتعاون مع أي جهة إنتاجية ترغب في إنتاج مادة فيلمية أو توثيقية تؤرخ للواقعة وكيفية التعامل معها، لافتًا إلى وجود عدد من كتب الأطفال في مصر والعالم صدرَت خلال الأشهر الأخيرة عن «إيفر جرين»، معبرًا عن ترحيبه بأي تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعريف النشء والأجيال القادمة بقدرة المصريين على تخطي الصعاب وتحقيق المستحيل.