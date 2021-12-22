ربيع: إنشاء جراجات لزيادة قدرة قناة السويس على مواجهة الطوارئ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن استراتيجية التطوير بالهيئة تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.

وأضاف ربيع خلال استقباله وفد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، أن الهيئة عملت على إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة وتطوير الجراجات الموجودة على القناة الأصلية بما يسمح بزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

وتابع أن أعمال التطوير تسير بالتوازي مع تطوير 16 محطة مراقبة موجودة على طول القناة، فضلا عن تكثيف العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين الملاحة في هذا القطاع.

ربيع: نسير بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجية 2033

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير وهو ما بدأت الهيئة في جني ثماره من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق.

وأكد أن الهيئة وصلت لأرقام قياسية على الرغم من التحديات المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة منذ شهر يناير وحتى اليوم عبور نحو 20 ألفا و33 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.23 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار.

وشدد رئيس الهيئة على أن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل تحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، والحفاظ على أصول الهيئة وزيادة ربحية شركاتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في كل معاملات الهيئة وخدماتها.

وشدد الفريق ربيع على أن قطاع النقل البحري يعد أحد القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو التحدي الذي نجحت الهيئة في التعامل معه من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة والتي نجحت في احتواء الأزمة وكان لها بالغ الأثر نحو جذب خطوط ملاحية جديدة والحفاظ على معدلات العبور بالقناة، وحصد العديد من الإشادات الدولية.

رئيس لجنة الإسكان يشيد بمشروعات قناة السويس

من جانبه، أشاد النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بمعدلات الأداء الخاصة بقناة السويس ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على الأهمية المحلية والدولية للقناة باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية المهمة للدخل القومي وشريانا رئيسي لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

كما وجَّه النائب محمد عبده اللمعي رسالة شكر وتقدير لكل العاملين بالهيئة، وأعرب عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها الهيئة لتخطي أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح وهو الأثر الذي لمسه من خلال انطباعات الخطوط الملاحية عن الأزمة.