وزيرة الهجرة تشيد بإقبال المصريين بالخارج على التسجيل في منظومة التأمين

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اليوم الأول من تفعيل التأمين على المصريين بالخارج، شهد إقبالا ملحوظا من مواطنينا بالخارج، حيث إن 1119 مواطنا تقدموا لطلب التأمين عليهم، في اليوم الأول من تطبيقه أمس السبت، 1 يناير 2022، ما يعكس أهمية هذا التأمين بالنسبة للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين على المصريين بالخارج، لاقى ترحابا وإشادات كبيرة من المواطنين بالخارج، منذ الإعلان عنه وتطبيقه أمس السبت، 1 يناير 2022، كونه يعد أول تطبيق لتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنتطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج -للمرة الأولى- جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

كما أكدت الوزيرة أن تطبيق التأمين يغطي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة طبيعية أو بحادث ويغطي تكلفة نقل الجثامين إلى مصر، حيث أن الاشتراك السنوي للتأمين يقدر بـ 100 جنيه في السنة لكل الشرائح.

يذكر أن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التي تسددها مجمعة التأمين في كل حالة وتفاصيل الدفع هي كالتالي:

أ‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.