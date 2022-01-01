فى أول أيام التطبيق.. «الهجرة» توضح كيفية الحصول على وثيقة التأمين

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تطبيق أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بداية من 1 يناير 2022، حيث يتمكن المصريون سواء داخل مصر الراغبين في السفر، أو المصريون العاملون والمقيمون بالخارج، من الحصول على وثيقة التأمين الاختيارية، بداية من اليوم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن قيمة وثيقة التأمين تبلغ 100 ألف جنيه، بقيمة اشتراك 100 جنيه سنويا، لافتة إلى أن الوثيقة تُصرف في حالة الوفاة الطبيعية، ونقل وشحن الجثمان، وفي حالة الوفاة إثر حادث، يتم صرف باقي قيمة وثيقة التأمين لأهالي المتوفي كتعويض لهم.

وحددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كيفية الحصول على وثيقة التأمين الاختيارية، سواء من داخل أو خارج مصر، من خلال اتباع عدد من الإجراءات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كيفية الحصول على وثيقة التأمين الاختيارية، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كيفية الحصول على وثيقة التأمين

تتمثل آلية الحصول على وثيقة التأمين، داخل مصر قبل السفر للخارج، في تجهيز كافة الأوراق المطلوبة للسفر إلى الدول المضيفة، ومن ثم التوجه إلى مكتب الحصول على تصاريح العمل.

ثم بعد ذلك تقوم بتحرير طلب الحصول على وثيقة التأمين، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمؤمن عليه «الاسم كما هو مدون في تصريح العمل، جواز السفر، اسم أحد أقارب المؤمن عليه، وعنوانه ورقم الهاتف الخاص به، وذلك للتواصل معه في حالة حدوث أي مشكلة».

ومن ثم سيتم الحصول على باركود والرقم الخاص بوثيقة التأمين، وبعد ذلك يمكن طباعتها، كى تكون لديك نسخة من الوثيقة.

أما بالنسبة لآلية الحصول على وثيقة التأمين من خارج مصر، للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، تكون بشكل الكترونى، من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لمجمع الاتحاد التأميني، عن طريق هذا الرابط.

ثم نقر بوابة العملاء واختيار إصدار وثيقة التأمين، ثم يتم إرسال البريد الإلكتروني للعميل الراغب في التسجيل، لتأكيد التسجيل، ثم يقوم العميل بتسجيل كافة البيانات.

وبعد ذلك يتم سداد قيمة الاشتراك 100 جنيه سنويا، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، وبذلك يتم الحصول على الوثيقة، ويمكن أيضا طباعتها.