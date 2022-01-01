«الهجرة» توضح موقف وثيقة التأمين حال تغيير الدولة المضيفة

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، التي أطلقتها الوزارة لأول مرة، بداية من يناير 2022، تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، لحل أزمة نقل وشحن الجثامين من الدول المضيفة إلى مصر، حيث يستطيع المصريين بالخارج، أو المصريين الراغبين في السفر للعمل أو الإقامة بالخارج، التقدم للحصول على وثيقة التأمين.

الانتقال من دولة لأخرى لا يتطلب تغيير الوثيقة

وعن التصرف في حالة الانتقال من الدولة المضيفة إلى دولة أخرى، أوضحت وزيرة الهجرة، أن وثيقة التأمين تهتم باسم المؤمن عليه، وليس محل إقامته، بمعنى في حال السفر لدولة مضيفة أخرى، لا يتطلب ذلك تغيير وثيقة التأمين.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، أن مدة وثيقة التأمين عام، ويمكن زيادتها حتى 3 سنوات، وفقا لرغبة المواطن، وذلك بقيمة اشتراكية 100 جنيه سنويا.

مكرم: يمكن الحصول عليها إلكترونيا من خلال منصة المجمعة

جدير بالذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أعلنت عن خطوات الحصول على وثيقة التأمين الاختيارية، للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، سواء بشكل إلكتورني من خلال المنصة الإلكترونية لمجمع الاتحاد التأميني، أو من خلال الذهاب إلى مكاتب تصاريح العمل قبل السفر للخارج.

كما أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إلى اهتمام الوزارة بالترويج لأول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، من خلال تدشين حملة ترويجية مدفوعة للترويج لأول وثيقة تأمينية على المصريين بالخارج، من خلال شرحها بأسلوب بسيط، لمخاطبة شريحة معينة تحتاج للفهم بطريقة بسيطة.

بالإضافة إلى إعلان تفاصيل الوثيقة، في كل وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وليس فقط الترويج له عبر القنوات التليفزيونية والصحافة.

على أن يتم صرف قيمة التأمين في حالتي الوفاة بشكل طبيعي، أو الوفاة نتيجة عن حادث، وفي هذه الحالة، يتم صرف باقي قيمة التأمين كتعويض لأهل المتوفى.