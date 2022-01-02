مدبولي يتابع تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار للمتزوجين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً.

وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وفى مستهل الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات أسبوع الصعيد، بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يجرى تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج.

مدبولي: المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على مساندة الشباب المقبل على الزواج

من جهته، استعرض وزير الإسكان عناصر الدراسة التى أعدها صندوق الإسكان الاجتماعي، حول عدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التي سيجرى من خلالها توفير التمويل لتلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التي ستتولى التعاقد مع الشباب وتحصيل الإيجار الشهري.

مدبولي يوجه ببحث إمكانية إتاحة التأجير بغرض التملك في نهاية المدة

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي، ببلورة عناصر هذه الدراسة، وبحث إمكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات فى أماكن جاذبة، من ضمنها بعض الوحدات في مشروع تطوير عواصم المحافظات، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.