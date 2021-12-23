مجلس الوزراء: مازال لدينا 62 مليون جرعة لقاح لم تستخدم

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم جرى مناقشة العديد من الموضوعات في اجتماع الحكومة أبرزها مستجدات مواجهة الدول لفيروس كورونا، بعد ظهور 3 حالات لسلالة «أوميكرون».

وأوضح أن مصر لديها 62 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد وهذا فرصة للأشخاص للذهاب للتلقي للقاح، مبينا أن نسبة 98% من المتوفين في كورونا في مصر لم يتناولوا اللقاح وهذا نسبة متوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ميزة جديدة للتسجيل عند الحصول على اللقاح

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم الفتح للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح ويمكن اختيار المكان الذي ستريد الحصول على اللقاح فيه وهذه ميزة جديدة وستكون متاحة من اليوم بعد تغيير نظام التسجيل لتلقي اللقاح بحيث يمكنك اختيار الأماكن القريبة من محل سكنك أو عملك.

توجيهات السيسي لتخزين السلع

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه للحكومة المتعاقبة لتوفير السلع الاستراتيجية في ظل نظرة بعيدة له بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد الذي عمل على اختفاء السلع الأساسية من بعض الدول المتقدمة.

مصر تحقق نجاحا في تخزين السلع الاستراتيجية

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الزيت عمره ما وصل لمخزون يصل إلى ما هو عليه الآن أكثر من 4 شهور، وفي سلع المخزون منها وصل إلى 6 شهور، نشهد أسوأ موجة من ارتفاع الأسعار في العالم، والمخزون الذي خزنته الحكومة مكنها من حل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ولولا هذه المخزون لزادت الأسعار بشكل كبير جدا».

وتابع: «وأدعو الجميع لمزيد من ترشيد الاستخدام لأنه لا يوجد علم للوقت الذي تنتهي أزمة التضخم فكانت هناك تكهنات بانتهاء في الربع الأول من عام 2022 ولكن ستمتد أكثر من ذلك»، مبينا أنه إذا حدث ارتفاع للأسعار في مصر سيكون أقل من النسبة العالمية التي ستحدث.