«المراغي» يكشف سبب تأخر صدور قانون العمل رغم بدء المناقشات عام 2016

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ عدم صدور قانون العمل الجديد،رغم بدء المناقشات عام 2016، يرجع إلى قوة مجلس إدارة اتحاد العمال، الذي يرفض خروج قانون العمل في صالح رجال الأعمال على حساب العامل.

قانون العمل الجديد

وأضاف «المراغي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الاتحاد: «نسعى دائما لخروج قانون العمل الجديد في شكل متوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل»، لافتا إلى أنه اعتاد وصف قانون العمل الحالي بأنه قانون سيء السمعة.

وأشار «المراغي»، إلى أنّ اتحاد العمال تابع مع وزارة القوى العاملة ملف العامل الذي انتحر قبل أيام، حيث إنّ تدخل اتحاد العمال في مصانع ومؤسسات القطاع الخاص يكون من خلال وزارة القوى العاملة.

تعزيز العلاقات العمالية عربيا ودوليا

ولفت رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنّ مصر تشهد نهضة تنموية شاملة تغطي خريطة المشروعات التنموية في كل أرجاء محافظات مصر وعلى كل المستويات، مؤكدا أنّ العام الجديد سيشهد تعزيز العلاقات العمالية عربيا ودوليا ويكون للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دورا فاعلا في العلاقات الأفريقية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد الانتخابات العمالية

وكان «المراغي»، أكد أن موعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، في يد المنظمات النقابية وجمعياتها العمومية، ويكون ذلك خلال الفترة المحددة بالقانون، وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا يوجد خلاف مع الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة، وهناك تنسيقا بين الاتحاد العام والنقابات واللجان النقابية مع الوزارة بشأن الانتخابات النقابية العمالية، لافتا إلى أنّ تحديد موعد إجراء الانتخابات العمالية يعود للجمعية العمومية.