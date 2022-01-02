فك كرب 11 ألفا و103 غارمين في 2021 بمساعدة «مصر الخير»

أولت مؤسسة مصر الخير، أهمية كبيرة بقضية الغارمين منذ عام 2010، ومن خلال برنامج الغارمين ألقت المؤسسة الضوء على القضاء على الفقر ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة من خلال سداد ديونهم وإخراجهم من السجون، ولم تكتف المؤسسة بخروج الغارم من السجن فقط بل تهتم بتنفيذ المشروعات الصغيرة لتوفير مصدر دخل شهري لهم لإعالة أسرهم، مع توفير فرص عمل لهم في مصانع السجاد والكليم التابع لها بأبيس في الإسكندرية وأطفيح في الجيزة.

مصر الخير: 91 ألفا و209 عدد المفرج عنهم منذ فبراير 2010

وأعلنت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، عن نجاح البرنامج في فك كرب 11 ألفا و103 غارمات وغارمين خلال عام 2021 فقط، مؤكدو أن بهذا الرقم يصل إجمالي من تم فك كربهم منذ شهر فبراير 2010 وحتى الآن 91 ألف و209 غارم وغارمة استطاعت مؤسسة مصر الخير إخراجهم من السجون، وإعادة الغارمين الهاربين من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدهم لإسرهم مرة ثانية.

وقالت عِوَض، إن الحل السحري لعدم استدانة الغارم أو الغارمة مرة أخرى، هو الاهتمام بالتمكين الاقتصادي بإنشاء مصانع ومجمعات إنتاجية للحد من الفقر والاستدانة، من أجل توفير فرص عمل لهم توفر دخل وعائد ثابت، متابعة أنه بناء على ذلك أنشأت مؤسسة مصر الخير عدد 4 مصانع للسجاد اليدوي بأبيس بالإسكندرية لتوفير فرص عمل للغارمات بعد خروجهم من السجون.

توفير عدد 5 آلاف فرصة عمل

وأشارت إلى وضع حجر أساس لمصنع خامس تستهدف المؤسسة منه توفير عدد 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنعين للكليم اليدوي بأطفيح بالجيزة، حيث نجح برنامج الغارمين خلال 2021 في تصدر منتجات الغارمين من السجاد في العديد من دول العالم من خلال تصديره للخارج وزيادة إقبال الشراء عليه.

وأضافت عِوَض، أن التعاون المثمر الذي يتم مع وزارة التضامن الاجتماعي لشن حملات توعية لفك كرب الغارمات والحد من الظاهرة، وأثنت على الدعم الذي يتلقوه من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والتي تذلل كافة العقبات التي تواجه عمل برنامج الغارمين ومؤسسة مصر الخير.

فيما شهد يوم 21 مارس 2021، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدير برنامج الغارمين سهير عوض، كنموذج نجاح في يوم المرأة المصرية، والتي أكدت من خلالها أن عهد الرئيس السيسي يعتبر علامة فارقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.