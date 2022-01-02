جنايات المنصورة ترفع أولى جلسات محاكمة زوج «طبيبة الدقهلية» للمداولة

نظرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، محاكمة ‏طبيب أسنان ومعيد بكلية طب الفم والأسنان ‏بإحدى الجامعات الخاصة، والمتهم بقتل زوجته الطبيبة ياسمين حسن يوسف يوسف، 26 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة الدقهلية»، في مدينة المنصورة عمدا مع سبق الإصرار، وطالب دفاع المتهم بتأجيل نظر القضية في أقرب جلسة لتقديم مستندات هامة.

المحكمة ترفع القضية للمداولة

ورفعت المحكمة برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم، رئيس المحكمة، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، الجلسة واتخاذ القرار المناسب في المداولة.

وحضرت الجلسة أسرة طبيبة الدقهلية المجني عليها الجلسة، وطالبوا بسرعة القصاص من المتهم وسط انهيار والدة المجني عليها.

اتهام الزوج بقتل طبيبة الدقهلية عمدا

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهام بالقتل العمد بأن يت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليها، وكان ذلك ‏فجر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، بطعنها 15 طعنة في أماكن مختلفة من جسمها، وفر بعدها هاربا إلي محافظة الإسكندرية حتى تمكنت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية من إلقاء القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة.

ويواجه «محمود م. ع.»، 27 سنة، محبوس، معيد بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم ثان المنصورة لأنه في يوم 22/7/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية - قتل المجني عليها ياسمين حسن يوسف يوسف حسن، عمدا - مع سبق الإصرار۔ بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين»، فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك في القضية رقم 11039 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة

وشهدت «تراجي ن. ع.» والدة «طبيبة الدقهلية» المجني عليها، أنه وعلى اثر خلافات زوجية بين ابنتها المجني عليها والمتهم، أخذ نحو إساءة معاملتها، ونسي الفضل بينهما، بسخطه الدائم وتعرضه لها، فأوغر صدره منها، حتى استعر الخلاف بينهما وبلغ الذروة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، فعقد العزم على الخلاص منها واستل سلاحا أبيضا «سكينا» وعاجلها بعدة طعنات قاربت 15 طعنة وذلك على حين غرة، حتى خارت عنها قواها وفاضت