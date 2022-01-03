230 ثانية الحد الأقصى للإعلانات بمدونة سلوك الطفل من الأعلى للإعلام

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة أن تحرص وسائل البث الإذاعي على فرض قيود على عدد وزمن الإعلانات التي تستهدف الأطفال للإعلان عن الأطعمة والمشروبات الأغذية الغنية بالطاقة والمنخفضة القيمة الغذائية، ولتعيين فترات زمنية محددة حيث يمكن بث هذه الإعلانات لتقليل تعرض الأطفال لهذه الأنواع من الأطعمة، وذلك بحسب ما جاء في مدونة سلوك الطفل.

مدونة سلوك الطفل

كما نصت مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي وضعها الأعلى للإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، على أن يكون عدد الإعلانات محدودا في وسائل البث وأن تتم بفواصل إعلانية واضحة المعالم.

وأشارت المدونة إلى أنه يجب ألا تتجاوز المدة القصوى لأى فاصل إعلاني داخل البرامج و المسلسلات و العروض الدرامية والتي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية من الأطفال والقصر عن ثلاث دقائق وخمسون ثانية، كما يحظر بث الإعلانات خلال برامج الأطفال التي تعرض لمدة تقل عن 30 دقيقة أو البرامج المصممة ليتم عرضها في المدارس.

الإشارات التجارية

وتحت عنوان «الإشارات التجارية، ووضع المنتجات، والإعلان المستتر» قالت مدونة سلوك الطفل إنه يجب ألا يحتوي أي برنامج موجه للأطفال على أي مواضع منتجات وإشارات تجارية أو أي شكل من أشكال الإعلانات المستترة.

وشملت الضوابط التي وضعها الأعلى للإعلام واليونيسيف في مدونة سلوك الطفل أيضا ما يلي:

- يجب ألا تظهر إعلانات غير مدفوعة خلال البرامج الموجهة للأطفال بطريقة مبالغ فيها كما يجب أن يكون لها مبرر تحريري مقبول.

- لا يسمح بالإعلان عن بعض المنتجات مثل التبغ أو الكحول أو الوصفات العلاجية المحظورة بالإعلانات، وبالتالي ينبغي أن يقتصر ظهور الأطفال في المشاهد التي تحتوي على إعلان عن منتج ما، وعلى منتجات مسموح بها وقانونية وغير مثيرة للجدل في طبيعتها.

- لا ينبغي أن يستخدم الأطفال للترويج لأي علامة تجارية بإظهار صورهم خلال الإعلان عن المنتج بدون علمهم وموافقة الأهل موافقة مسبقة ومثبتة.

- لا ينبغي استغلال الأطفال لجمع التبرعات الخيرية من خلال اظهارهم في شكل قد بسيء إليهم أوقد يؤدي إلى تعرضهم للوصم في مستقبل حياتهم.