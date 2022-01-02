«الصحة»: وصلنا إلى 98% من مريضات سرطان الثدي عبر المبادرات الرئاسية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان، إن الوزارة تعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وبيئة صحية آمنة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الرئاسية تشمل حياة الإنسان المصري بدءا من مرحلة الجنين في بطن والدته، لذا جرى إطلاق مبادرة صحة المرأة والجنين، لفحص الأمراض التي قد تكون موجودة في الأم الحامل وتنتقل للمولود.

فحص 2.3 مليون طفل ضمن مبادرة «ضعف السمع»

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه ومن تلك المبادرة جرى إطلاق مبادرة أخرى للكشف عن الأمراض الوراثية للكشف والعلاج المبكر، لافتا إلى أن مصر لديها إشكالية فيما يتعلق بضعف السمع، لذا جرى إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع، وفيها جرى اختبار سمع 2.3 مليون طفل تقريبا.

عبدالغفار: قوائم انتظار الجراحات لا تتجاوز الـ4 أسابيع

وأوضح أنه جرى إطلاق المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم، للاطمئنان على صحة الأطفال في المدارس، وحتى لا يتناولوا طعاما قد يسبب السمنة، وكان العلاج عبر تقديم وجبة مدرسية تحقق التوازن الغذائي، مشيرا إلى أنه وفي أعقاب ذلك جرى إطلاق مبادرة أخرى تخص المرأة وهي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وتمكنا من الوصول لأكثر من 98% من هذا المرض.

وأكد أنه بعد ذلك جرى إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في عام 2018، ومنذ فترة قريبة أعلنا إجراء أكثر من 900 ألف تدخل جراحي بهدف تخفيض مدة الانتظار بعدما كان ينتظر المواطن لأكثر من عام حتى يجري العملية الجراحية، وحاليا باتت الفترة لا تتجاوز الـ4 أسابيع.