تناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين بسرعة التسجيل على موقع حجز لقاح فيروس كورونا، للحصول على اللقاح، منوهة إلى إطلاق تحديث جديد أثناء التسجيل لطلب لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني، يسمح باختيار المكان المفضل لتلقي اللقاح، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كافة الفئات المستهدفة بالتطعيم، حيث تحرص الوزارة على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا بعد تحديث موقع وزارة الصحة

وأشارت الصحة، إلى أنه تم أتاحت الحصول على اللقاح بشكل أسرع من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية وتسجل البيانات وتلقي اللقاح، أو أقرب مركز شباب، بالإضافة إلى التسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

- الدخول على رابط حجز لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

ـ الضغط على تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد.

ـ تحديد الفئة التي تنتمي إليها، على أن يحضر العاملين في القطاع الطبي ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال وليس الحصر: «كارنية النقابة، بيان حالة وظيفية، خطاب من جهة العمل».

- تسجيل البيانات الأساسية، مع التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، وهي «اللغة، الاسم الرباعي، البلد، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

ـ تحديد المنطقة التي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح بها.

ـ اختيار القسم، أو المركز الذي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح به.

ـ تحديد الموعد المناسب للمتلقي للحصول على اللقاح.

- توضيح موقف المتقدم من مدى معاناته أو إصابته بأمراض مزمنة.

ـ اختيار الوظيفة.

ـ تسجيل رقم الهاتف.

- الضغط على «أيقونة استكمال»، بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة.

- يحصل المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

إجراءات للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»

ـ تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المختلفة.

ـ تسهيل إجراءات التسجيل والتوسع في نقاط تلقي اللقاح مثل محطات المترو والقطارات والمولات.

ـ إضافة الفئة العمرية 12 إلى 18 للفئات المستهدفة بتلقي اللقاح.

ـ توفير معظم لقاحات فيروس كورونا.

ـ البدء بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية.

ـ جعل التطعيم إجباريا على المرحلة العمرية، فوق 18 سنة، وفرض قيود صارمة على غير المطعمين في التعامل مع المؤسسات الحكومية.

ـ فرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، لرصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد.

ـ زيادة عينات الفحص الجيني للعينات الإيجابية.

ـ التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية.

ـ الاتفاق مع شركة «أسترازينيكا، وميرك، وفايزر» لتوفير حصة مصر من الأدوية التي توافق عليها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوربية، للاستخدام الطارئ لمواجهة كورونا.

كما تواصل الوزارة رفع استعداداتها لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كما خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.