«الصحة»: 401 وحدة صحية تقدم خدمات «رعاية كبار السن» في 21 محافظة

قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن كبار السن هم الأولى بالرعاية، وكل مواطن فوق الـ65 عاما من حقه التقدم للوحدات المنتشرة على مستوى 401 وحدة صحية على مستوى الجمهورية في 21 محافظة، للحصول على خدمات مبادرة «الرعاية الصحية لكبار السن»، لافتا إلى أنه باستثناء الـ6 إدارات التي دخلها التأمين الصحي الشامل الجديد أصبح لدينا 250 إدارة صحية، وبالتالي هناك سهولة للوصول لكبار السن وتلبية احتياجتهم.

تقييم نفسي وذهني لكبار السن

وأضاف رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الرعاية الصحية لكبار السن تقدم الكشف المبكر والفحص الطبي والكشف العام والفحص بالسونار على البطن ورسم قلب وقياس الطول والوزن وتقييم نفسي وذهني وتعليم لرعاة كبار السن في المنزل، وبعد الفحص يجريم تسليم كارت صحي يكفل له زيارتين في العام.

الرعاية الصحية لكبار السن عبارة عن كشف مبكر عن الأمراض

وشرح رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الرعاية الصحية لكبار السن عبارة عن كشف مبكر عن الأمراض، وفي حال اكتشاف أي مشكلة صحية يجري التعامل معها في الوحدات الصحية والمراكز الصحية أو الإحالة للمستشفيات المختصة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد وجهت تحذيرًا مهمًا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بشأن موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد منذ أيام، مشددة على أنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون من الأمراض التنفسية، تجنب الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى.