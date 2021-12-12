طبيب يحذر كبار السن والأطفال من خطورة البرد: يسبب أزمات قلبية حادة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلى تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية.

أعراض البرد تؤدي لتفاقم أزمات القلب

وأضاف «شعبان» على حسابه الرسمي بـ «فيس بوك»، أن الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا أو الإصابة بالنزلات الشعبية قد تفاقم حالة الصحية لمرضى القلب، ومع انخفاض درجات الحرارة يقل شرب الماء الذي يعد عاملا مهما في تنشيط الدورة الدموية التي تساعد على تدفق الدم بالشرايين، مشيرة أن الفئات الأكثر عرضة للتعرض للأزمات القلبية بسبب انخفاض الدرجات الحرارة كبار السن والأطفال.

نصائح لتجنب التعرض للأزمات القلبية

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن النصائح والاحتياطات التي يجب على الأشخاص والالتزام بها في حالة تدني درجات الحرارة وانخفاضها، لتفادي الأزمة القلبية، تتمثل في التالي:

- تجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد.

- تجنب الخروج المفاجئ من مكان دافئ إلى مكان بارد.

- ارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخرى يحافظ على حرارة الجسم، وهو أكثر فائدة من إزار واحد ثقيل.

- غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم.

- شرب الماء بانتظام والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن 2 لتر يوميا، وتجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية.

- المشروبات صديقة القلب في الشتاء الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة والزنجبيل بدون سكر.

- تجنب التدفئة الزائدة.

في حالة تفاقم الأعراض استشر الطبيب

وشدد جمال شعبان، أنه على الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية من خطورة البرد أو الأعراض الناتجة عنها والتي قد تسبب مشكلات في القلب وتتمثل في الإحساس بوجع بالصدر أو عدم ارتياح بشكل عام، استشارة طبيب القلب والعمل بنصائحه لتجنب التعرض للأزمات القلبية.