«الصحة» تناشد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقي جرعة كورونا الثالثة: ضرورية

ناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بضرورة الحصول على لقاح كورونا، مؤكّدًا أنَّه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وهي تُمنح لمن مر عليهم 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مؤكّدًا أنَّ اللقاحات كان لها عامل أساسي في خفض معدلات الوفيات خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الصحة: مصابو أوميكرون لم يتلقوا الجرعة التنشيطية

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا يشكلون 87٪؜ من حالات الوفيات بسبب الإصابة بمتحوّر أوميكرون في جنوب إفريقيا، إذ جرى تسجيل نحو 269 حالة وفاة وفقًا للبيانات التي وُردت إلى وزارة الصحة، لافتًا إلى أنَّ المطعمين من بين حالات الوفاة القليلة.

وشدد على أنَّه لا توجد أي حالات وفاة من أصحاب الأمراض المزمنة الحاصلين على الجرعة المنشطة، مجددًا دعوته المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للاستجابة لرسالة الوزارة والمتعلقة بموعد ومكان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنَّ مصر استقبلت نحو 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، موضحًا أنَّ هناك وفرة في جميع اللقاحات للمسافرين وغيرهم من المواطنين، متوقعًا وصول شحنات مختلفة من اللقاحات مع بداية العام القادم، مطمئنا المواطنين من فعالية جميع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المتحوّرات التي تحدث له من حين إلى آخر.

الصحة تؤكّد رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية

وفي سياق متصل، أكّدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مطالبة المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل الدين والبعد عن الزحام، وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.