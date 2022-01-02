البيت أسقع من الشارع؟.. 5 حيل بسيطة تجعل بيتك دافئا

مع الانخفاض في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل، تفتقر أغلب المنازل لأساليب التدفئة أحيانًا مع عدم امتلاك دفايات أو تكييفات الهواء التي تعمل بالنظام الساخن، لتصبح جدران المنازل في كثير من الأوقات أقل حرارة مقارنة بالحرارة في خارجها، ويبحث كثيرون عن حيل لتدفئة المنزل دون دفاية.

طرق بسيطة لتدفئة المنزل

ووفقًا لموقع Wikihow فهناك عدة حيل وطرق بسيطة لتدفئة المنزل بتكلفة بسيطة خلال فصل الشتاء، كما يلي:

ضع زجاجة بها ماء ساخن في سريرك

وقبل موعد نومك، يمكنك الاستعانة بزجاجة من الماء الساخن لتدفئة سريرك؛ عن طريق ملء الزجاجة بالماء الساخن وإحكام غلقها جيدًا، ثم وضعها تحت الغطاء في منتصف السرير قبل موعد نومك بربع ساعة، لتجد أنّ الزجاجة ستفقد حرارتها التي تتنقل إلى السرير.

سد فجوات الشبابيك جيدًا

ويلاحظ البعض أنّه رغم إغلاق جميع النوافذ والشبابيك جيدًا، وعدم وجود مصدر مجهول للهواء، أنّ المنزل ما يزال باردا، لذا يمكنك البحث عن الفجوات التي يتسرب منها الهواء داخل الغرف، والاستعانة بالبطانيات والأغطية لسد هذه الفجوة كحلٍ مؤقت.

ادع عائلتك وأسرتك للجلوس في غرفة واحدة

ادعُ عائلتك وأفراد أسرتك للجلوس معًا في غرفة واحدة خاصة في أوقات البرد القارس، وإغلاق باقي الغرف غير المستخدمة، فكلما كانت مساحة الغرفة صغيرة وزادت الحركة بها كلما ارتفعت درجة حرارتها، عكس جلوس عدد قليل من الأفراد في غرف معيشة كبيرة.

إضاءة الشموع في غرفة المعيشة

فـ عوضًا عن تكلفة الدفايات، يمكنك الاستعانة بإضاءة الشموع والتي يمكن أن ينبعت بها الحرارة لتدفئة الغرفة، ويراعى استخدامها بحذر خاصة عند استخدامها لفترات طويلة أو في أوقات النوم.

استخدم مجفف الشعر

ومن خلال استخدام مجفف الشعر الساخن يمنحك الشعور بالدفء على أجزاء جسمك أو الأحذية والملابس الباردة بصورة أسرع قبل ارتدائها، كما يمكن أيضًا أن تستخدمه لتدفئة سريرك قبل النوم.