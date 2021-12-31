طرق الحماية من مخاطر الدفاية في الشتاء.. «الكهرباء» توضح

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إرشادات الأمان الخاصة بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية، بشكل دوري، للمواطنين، وخاصة الدفايات الكهربائية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، حيث يقدم قطاع عريض على استخدام الدفاية الكهربائية، ما قد يسبب أضرارا ومخاطر قد تصيب البعض حال عدم استخدامها بشكل صحيح وقد تساعد في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

إرشادات التعامل مع الدفاية الكهربائية

ووضع «مرفق الكهرباء» عددا من الإرشادات الواجب اتباعها من قبل المستهلك، عند استخدام الدفاية الكهربائية، لتجنب مخاطرها، والتي جاءت على النحو التالي:

نوه الجهاز بعدم استعمال الدفاية الكهربائية كأداة للاشتعال أو التسخين، أو تجفيف الملابس، مع ضرورة التأكد من وجود القاطع الأتوماتيكي، الذي يستخدم في فصل التيار الكهربائي حال وجود ماس كهربائي، استخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد، مع ضرورة التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد، حتى لا تتسبب في الحرائق.

كما يفضل تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من ذات المصدر الواحد، فضلا عن مراعاة فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة، خاصة أثناء النوم، وتجنب وضع الدفايات على قطع الأثاث «الخزانات، الطاولات»، القابلة للاشتعال، وألا تقل المسافة بين الدفاية، والمفروشات عن متر على الأقل.

خطوات يجب اتباعها عند نشوب ماس كهربائي

وفي سياق منفصل، أعلن مرفق الكهرباء، الخطوات الواجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها :

1- إذا نشب نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقاؤها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

3- لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

4- الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، ما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC، ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6- الاتصال على الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

7- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.