أطعمة ومشروبات تمنح الجسم الشعور بالدفء في الشتاء.. منها البطاطا والعدس

مع بداية فصل الشتاء الذي بدأ في 21 من ديسمبر الماضي، وانخفاض درجات الحرارة خلاله بشكل ملحوظ، خاصة في ساعات الصباح الباكر والأوقات المتأخرة من الليل، يبحث الكثيرون خاصة ممن تتأثر أجسامهم بالبرودة بشكل كبير، عن أفضل الأغذية والمشروبات التي تناسب هذه الأجواء الشتوية في هذا الوقت من العام.

أطعمة تساعدك على الدفء في الشتاء

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز» فإنّ هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تمنح الجسم الشعور بالدفء فضلًا عن تقوية المناعة خلا فصل الشتاء والتي تتمثل في الآتي:

الفواكه الحمضية

ومن بين أبرز الأطعمة التي تساعدك على التغلب على برودة الشتاء هي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، إذ تمتلك هذه الفواكه ألياف تساعد على تدفئة الجسم، فضلًا عن أنّها تساعد أيضًا في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات.

مشروب الزنجبيل

ومن بين المشروبات التي تساعد على التدفئة أيضًا، هو مشروب الزنجبيل، والذي يعمل على حرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة في نفس الوقت، إذ يحتوي الزنجبيل على مضادات للأكسدة وعناصر غذائية هامة، كما يمكن إضافة الليمون لمشروب الزنجبيل ليصبح مشروبًا متكاملًا ملئ بالعناصر الغذائية.

البيض واللحوم

وتساعد الوجبات الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم في تقوية مناعة الجسم، كما يمكن إضافة الفلفل الحار كأحد مكونات الوجبة، حيث يعمل على تدفئة الجسم ووقايته من الأمراض نظرًا لما يحتويه من ألياف وكالسيوم وحديد وبوتاسيوم.

الأسماك

ويعمل تناول الأسماك، خصوصا الدهنية مثل السلمون والسردين في تقوية المناعة ومد الجسم بالطاقة التي يحتاجها في التدفئة، نظرا لاحتوائها على أوميجا 3، وهي مادة طبيعية تعمل على تقوية المناعة كما تمنح الشعور بالدفء أيضًا.

البطاطا الحلوة والعدس

ونظرًا لاحتواء البطاطا الحلوة على فيتامين A ومضادات الأكسدة، تعتبر من بين الأطعمة التي تمنح الجسم الدفء، فضلًا عن الشوربات التي تُعد في المنزل مثل شوربة الدجاج والعدس، نظرًا لاحتوائها على بروتينات نباتية ومعادن مهمة للجسم.