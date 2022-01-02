الصحة: الدولة وضعت 100 مليون جنيه لمواجهة كورونا.. والرقم تخطى 4 مليارات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه فور ظهور جائحة كورونا، بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس المستجد، ورغم الرقم الضخم لم يتوقف الدعم الرئاسي عند هذا الحد، حيث جرى تحديد دعم إضافي لشراء المستلزمات والأدوية بأكثر من 4 مليارات جنيه، وهو رقم أكبر مما كان مرصودا.

عبدالغفار: زاد الإنفاق على القطاع الصحي بالصعيد عن 70 مليار جنيه

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص معه على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ لغة الإنفاق في المجال الصحي تؤكد أنّ الدولة تنفق على الصحة خلال المرحلة الحالية بأرقام لم يسبق إنفاقها، وفي الصعيد زاد الإنفاق عن 70 مليار جنيه، متابعا: «من أسبوع كان فيه افتتاحات لمستشفيات في الصعيد، والأرقام واضحة».

وأكد أنّه جرى إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في عام 2018، ومنذ فترة قريبة أعلنت الدولة إجراء أكثر من 900 ألف تدخل جراحي، لتخفيض مدة الانتظار، بعدما كان المواطن ينتظر لأكثر من عام لإجراء العملية الجراحية، وحاليا باتت الفترة لا تتجاوز 4 أسابيع.

انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

وتابع: «كل ده جه بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي الشامل اللي انطلقت في 6 محافظات، وبدأنا على الأرض والناس بتكشف في بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلة وشمال وجنوب سيناء»، مشيرا إلى أنّ محافظات الصعيد لم تكن في القانون ضمن المرحلة الأولى، لكن الرئيس السيسي وجّه بإدراج محافظتين في الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.