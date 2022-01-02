إيقاف البحث عن جثامين صيادي كفر الشيخ لعدم وجود مراكب

قال الكابتن إيهاب المالحي، كبير «غواصين الخير» المتطوعين للبحث عن جثامين الصيادين الستة المفقودين من أبناء قرية البنائين، التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، إثر غرق مركب صيد «سيدنا الحسين»، بين محافظتي دمياط وبورسعيد، خلال رحلة صيد يوم الاثنين الماضي، إن عمليات البحث توقفت لعدم وجود مراكب صيد.

وأضاف «المالحي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الغواصين كانوا على استعداد تام للبحث عن جثامين الغرقى، وبالفعل بحث نحو 25 غواصا عن الجثامين أول أمس وأمس، ونفذوا غطسات مختلفة بمشاركة نحو 11 مركبا من مراكب أهالي البرلس، إلا أنهم لم يجدوا الجثث، فقرروا البحث مرة أخرى بأماكن قريبة من مكان آخر قرب إحداثيات المركب الغارق اليوم الأحد، إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب عدم حضور مراكب صيد تساعدهم.

كبير الغواصين: بحثنا على مسافة 65 كيلو مترا

وتابع كبير غواصي الخير المتطوعين قائلا: «قلنا لازم ندور في مكان قريب من المركب الغارق بعد ما دورنا على مسافة نحو 65 كيلو مترا ما بين دمياط وبورسعيد، فطلبنا توفير 3 مراكب على الأقل لكن لم يلبي أحد النداء، فقررنا تقديم التعازي لأهالي الغرقى في منازلهم بقرية البنائيين ووعدانهم بالبحث عن الجثامين حال توفر مراكب صيد تساعدنا، إحنا مش هنسكت غير لما نطلع الجثث علشان نار أهاليهم تبرد».

وأوضح إيهاب المالحي، أنه اتفق مع أهالي البرلس على تجهيز مراكب لمساعدتهم في البحث: «اتفقنا إنه بمجرد تجهيز المراكب هنيجي ندور على الجثث، ودا واجبنا تجاه أبناء بلدنا، معانا أكتر من 25 غواصا، وهندور في كل مكان لحد ما نخرج الجثث، وأهاليهم يدفنوهم، المصاب كبير وفيهم 4 أشقاء من بيت واحد، ربنا يربط على قلوب ذويهم».

المركب غرقت منذ 6 أيام

يذكر أن مركب البرلس تعرضت لانفجار أنبوبة الغاز داخله ما أدى لشطرها نصفين وغرقها يوم الاثنين الماضي بين محافظتي دمياط وبورسعيد، وكان على متنها 9 صيادين تمكن أشخاص من إنقاذ 3 صيادين فيما غرق 6 آخرين، وتجرى محاولات البحث عنهم رغم مرور نحو 6 أيام.