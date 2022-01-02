مي مصطفى تطرح «حنيت» من ألبوم «بنسى الأيام» (فيديو)

طرحت المطربة مي مصطفى، من تسجيل أحدث أغنياتها «حنيت» ضمن ألبوم «بنسى الأيام»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «حنيت» كلمات الشاعر عبدالله الزيمور، توزيع حسام كامل، ألحان الفنان ياسر حبيب، إيقاعات سمير القطان، وتقول كلماتها:

حنيت حنيت حنيت لأشواقك

ونسيت ونسيت جرحي من فراقك

هذا أنا وردي أنت الهوا عندي

لاجيت لاجيت من قلبي اشتاقك

حنيت حنيت حنيت لأشواقك

كل يوم كل يوم طيفك على بالي

سهران والنوم يسألني عن حالي

كيف حالك اشلونك والغالي فعيونك

يا ليت يا ليت أسهر مع أوراقك

حنيت حنيت حنيت لأشواقك

عشاق عشاق اكثر من الاول

لفراق لفراق بالهجر ما طول

لالا تخليني يا عمري وسنيني

لاجيت لاجيت من قلبي اشتاقك

حنيت حنيت لأشواقك

أغنية «حنيت» من كلمات عبدالله الزيمور

من ناحية أخرى، تصادف وجود مي مصطفى بإحدى الندوات المتواجد بها الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي أشاد بصوتها قائلًا: «مي مصطفى غنائها سليم ولديها خامة صوت متميزة».

يذكر أن مي مصطفى انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تشارك بها خلال فيلم «كاستينج فيلم يوسف شاهين»، من تأليف وإخراج محمود محمود وإنتاج شركة وينكد آرت للمنتج سامح حلمي.

مي مصطفى شاركت فى غناء تتر خيط حرير

كانت المطربة مي مصطفى شاركت في مجموعة من الأعمال الفنية، منها غناء تتر مسلسل «خيط حرير»، بطولة مي عز الدين، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

كما شاركت مي مصطفى، في مجموعة من الأعمال منها مسلسل «الحرير المخملي»، وفيلم «ماكو»، ولها العديد من الأغاني منها: «فراق الحب، مش في حساباته، نشكو إلى الله»، كما أنَّها غنت لكبار المطربين.