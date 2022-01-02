«منتدى شباب العالم»: تطبيق الهواتف الجديد يسمح لغير الحاضرين بمتابعة الفعاليات

قالت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، اليوم، إن المنتدى أطلق نسخة محدثة من تطبيقه للهواتف الذكية، متاح عليها الأجندة والتفاصيل الخاصة بالجلسات وورش العمل ومواعيد الجلسات، وإطلاق إشعارات قبل بدء الجلسات للتذكير بها.

نصف مليون طلب للمشاركة

وأضافت بدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: «تلقينا نصف مليون طلب للمشاركة، ويكون هذا التطبيق فرصة للذين لم يحضروا حتى يكونوا على دراية بكل ما يحدث في المنتدى».

موعد انطلاق منتدى شباب العالم

ومن المقرر انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى، في وقت سابق اليوم، إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على آبل ستور وجوجل بلاي Google Play ليكون بمثابة حلقة وصل بين كل المشاركين والمهتمين بالمنتدى من جميع الأنحاء.

ويقدم التطبيق كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، كما يتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى، فضلاً عن خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع الأنحاء عن طريق استقبال الأسئلة الخاصة بهم، فضلا عن إرسال الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.

وتتيح النسخة المطورة من التطبيق للمشاركين، إنشاء جدول زمني يتيح متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة في كل أيام المنتدى، كما يتيح التطبيق المشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة خلال حضور الجلسات.