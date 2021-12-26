المتحدث باسم منتدى شباب العالم لـ«الوطن»: استقبلنا نصف مليون طلب حضور

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة استقبلت طلبات للمشاركة في المنتدى من 196 دولة وتجاوز عددها نصف مليون طلب لشباب وفتيات حول العالم، وذلك قبل غلق باب تسجيل الحضور في 16 ديسمبر الجاري، وأكدت متحدث منتدى شباب العالم أن عدد من تقدموا للتسجيل فاق التوقعات، خاصة أن النسخة الحالية للمنتدى تأتي في ظرف ظروف صعبة تتعلق بجائحة فيروس كورونا التي يتأثر بها عدد كبير من دول العالم.

وأشارت «بدر» إلى ترتيب القارات من حيث طلبات المشاركة في منتدى شباب العالم، موضحة أن إفريقيا أكثر القارات التي تقدم منها شباب وفتيات بطلبات لتسجيل الحضور، فيما جاءت أوروبا في المركز الثاني من حيث العدد، وبعدها آسيا، ثم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

حضور مميز لذوي الهمم في منتدى شباب العالم

وكشفت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن أن المنتدى سيشهد حضوراً مميزاً لذوي الهمم، في إطار حرص إدارة المنتدى على التمثيل العادل والمتنوع لكل فئات المجتمع، وتابعت قائلة أن المنتدى أصبح منصة دولية للحوار بين الشباب من مختلف الجنسيات والثقافات.

أجندة منتدى شباب العالم 2022

ومن المقرر أن ينطلق منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، ولمدة 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور شباب وفتيات من مختلف بلدان العالم. وتشمل أجندة المنتدى عددا من القضايا الهامة تحت محور «العالم بعد جائحة كورونا»، من بينها قضية الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والتغير المناخي، وريادة الأعمال وسوق العمل.

وتعتبر النسخة الجديدة هي الرابعة من منتدى شباب العالم، حيث سبقها 3 نسخ أخرى في أعوام 2017 و2018 و2019، وتجاوز إجمالي عدد الحضور في النسخ الثلاث الماضية 15 ألف شاب وفتاة من مختلف الجنسيات.