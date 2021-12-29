منتدى شباب العالم يعرض برومو ترويجيا للنسخة الرابعة قبل أيام من انطلاقها

عرضت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على فيسبوك، اليوم، برومو ترويجيا للنسخة الرابعة من المنتدى المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 13 يناير، بعنوان «نعود معا».

عودة بعد عامين

ويتحدث البرومو عن العودة مرة أخرى إلى العالم الطبيعي بعد سنتين من ظهور جائحة فيروس كورونا، وانتشار الخوف في جميع أنحاء العالم بسبب الفيروس المجهول، والخوف من الفقد، مبينا أن الشخص يجب أن يغامر ويتغلب على الخوف لتستمر الحياة، موضحا أن الإرادة عملية ضرورية، والجميع يمكن أن يتعلم من أخطائه.

يمكننا النجاح معا

وأشار البرومو الترويجي إلى أن الأشخاص معا يمكنهم النجاح، لذا يمكنك المشاركة في منتدى شباب العالم من أجل البناء والابتكار والتصميم.

توقف منتدى شباب العالم

وتوقف منتدى شباب العالم بسبب فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين عام 2020، وأقيمت النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، باقتراح من الشباب خلال مؤتمرات الشباب التي رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق عليه عام الشباب من أجل دعمهم وإتاحة الفرص لهم لتولي مناصب قيادية مختلفة في الدولة المصرية بعد ثورتين شارك فيهما الشباب خلال 2011 و2014.