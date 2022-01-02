رئيس التحرير

محمود مسلم

إحالة المتهم بالتعدي ضربا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية

كتب:

الوطن
07:38 م | الأحد 02 يناير 2022
النائب العام

النائب العام

إلحاقًا بالبيان السابق بخصوص الواقعة، فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته اليوم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.

اقرأ المزيد:

قرار من النيابة ضد محاميي «كريم الهواري» المتسبب في حادث «الشيخ زايد»

النيابة العامة تأمر بضبط المتهم بالتعدي على سيدة وتصويرها في الوراق

النيابة تواجه لص حلوان بالطالبتين ضحيتي «السحل والسرقة»

النيابة تصرح بدفن زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب دراجة نارية بالمحلة

النيابة تصرح بدفن طفلين توفيا في انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية