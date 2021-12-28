النيابة تواجه لص حلوان بالطالبتين ضحيتي «السحل والسرقة»

أجرت النيابة العامة، مواجهة بين «لص حلوان»، وطالبتين تعرضتا للسحل والسرقة، أثناء سيرهما في الشارع، وتعرفتا الطالبتان «ألاء. م» 14 عاما مقيمة العزبة البحرية حلوان مصابة بسحجات بالركبة، وشقيقتها «سما. م» 12 عاما طالبة، خلال مواجهتهما باللص عليه أمام النيابة العامة.

وقالت الطالبتان، إن اللص خطف هاتف إحداهما، وعندما حاولتا اللحاق به، اصطدم بسيدة من جيرانهما تدعى «بشرى. س. ع» 59 سنة ربة منزل، وفر هاربًا قبل أن تتمكن الشرطة من القبض على المتهم، وبسؤال والد الطالبتين المدعو «محمد. ع. م»، أيد ما جاء على لسان ابنتيه، وأنه أسرع إلى مكان الحادث عقب تلقيه اتصالًا من إحدى ابنتيه.

فحص الكاميرات يحدد خط سير الهارب

وأفادت تحريات المباحث، بأنه بفحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب، تحديد هوية المتهم «أحمد. أ»، 18 عاما عاطل ومقيم «عزبة خليل- المعصرة»، وجرى ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيء النية «حسنى. ي. ح» 19 عامًا، سائق، ومقيم «عزبة خليل- المعصرة»، وتمكنت المباحث من القبض عليه أيضًا.

واقعة سحل طالبتين وسيدة في حلوان

ورصدت الكاميرات، فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، أوضح قيام أحد قائدي الدراجات البخارية، بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية.

وأوضح الفيديو، أنه أثناء محاولة الفتاتان اللحاق به، وإيقافه قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق، وتمكن من الفرار، وأمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجني عليهن الطالبتان، و«بشرى. س. ع» 59 سنة- ربة منزل.