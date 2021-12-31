النيابة تصرح بدفن طفلين توفيا في انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، مساء أمس الخميس، بدفن طفلين توفيا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد كبير من العمال الزراعيين.

وكانت توفت الطفلة «روميساء علي حسن» 13 سنة، متأثرة بإصابتها بكسور مختلفة ونزيف داخلي ودخولها في غيبوبة تامة منذ وصولها مجمع الإسماعيلية الطبي فيما توفى «السيد جمعة السيد» 13 سنة، في مكان الحادث وقت وقوعه.

النيابة العامة تحقق في الواقعة

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان حول الواقعة وبعض المصابين ممن تحسنت حالتهم الصحية بعد وقوع الحادث على طريق «الإسماعيلية - القصاصين» الصحراوي.

وقال شهود العيان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن دراجة نارية مسرعة هي ما تسببت في الحادث صباح أمس الخميس، بقطعها الطريق أمام السيارة الربع نقل.

وأضاف شهود العيان أن السائق لم يستطع التحكم في عطلة القيادة ما تسبب في انقلاب السيارة ووقوع الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفي

ووجهت الشبكة المحلية للسلامة والطوارئ في الإسماعيلية مرفق الإسعاف بالدفع بحوالي 20 سيارة لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر، إن الحادث أسفر عن إصابة 24 شخصا معظمهم تحت سن 17 سنة، إلى جانب حالتي وفاة لطفلين متأثرين بإصابتهما.

وأضافت المصادر، أن الإصابات تنوعت ما بين اشتباه في نزيف داخلي وكسور في العمود الفقري والضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور مختلفة في أنحاء الجسم وجروح سطحية وقطعية، مشيرة إلي أن بعض المصابين في الحادث كانوا في حالة صحية مستقرة وخرجوا من المستشفي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما تم التحفظ علي باقي المصابين ووضعهم تحت الملاحظة.