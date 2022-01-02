عضو بـ«الشيوخ»: وداعا للتمارض والفصل التعسفي في قانون العمل الجديد

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل تطور تشريعي كبير جدا، فيما يخص قوانين العمل، موضحًا: «قانون العمل القديم كان أحد أهم معوقات الاستثمار، وعليه تعليقات سلبية كثيرة من المستثمرين الوطنيين والأجانب».

وأضاف «نجاتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن القانون الجديد يحقق علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، ويجعل هناك محاكم عمالية متخصصة، لتسهيل إجراءات نظر القضايا بين العمال وأصحاب العمل، والسرعة في إنجازها.

وأوضح أن الفصل لن يجوز إلا بقرار المحكمة «الفصل التعسفي وفصل الاستمارة 6 هيبقى تاريخ»، لكن سيجري اتخاذ إجراءات ضد العامل المتمارض والكسول، اللي عاوز ياخد فلوس من غير ما يشتغل، وهذه الفترة ولّت، ولن تكون موجودة في الجمهورية الجديدة، وسنستخدم وسائل إلكترونية، والتوقيع سيكون أمام الجهة الإدارية، وهو ما سينطبق على على تقديم الاستقالة.

مكتسبات المرأة

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون شهد مكتسبات للمرأة، بزيادة سنتين لرعاية الطفل، كما جرى زيادة سن الطفل العامل، منعا لاستغلال الأطفال، والتسرب من التعليم، ولن يقل عن 15 سنة، بشرط ألا يعوقه العمل عن الدراسة.

التدريب الفني المتواصل للعمالة

وأشار إلى أن القانون ركز على التدريب الفني المتواصل للعمالة، بإشراف من وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارات التعليم الفني والصناعة، واتحاد عمال مصر، ما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة، بتضافر بين العمال وأصحاب العمل.