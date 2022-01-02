الإجازات في قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ: من 15 لـ45 يوما

ناقش مجلس الشيوخ اليوم مشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق على مواد الإصدار الواردة في القانون نهائيا، وكان ضمن المواد التي ناقشها مجلس الشيوخ اليوم وحسمها المواد الخاصة بإجازات العامل في قانون العمل الجديد، وتعرض «الوطن» في هذه السطور إجازات العامل في قانون العمل الجديد بعد أن حسمها مجلس الشيوخ اليوم.

قانون العمل الجديد

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد في المواد الخاصة بإجازات العامل والتي حسمها مجلس الشيوخ اليوم، أن العامل يحق له إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما، كما أنه يحق للعامل في قانون العمل الجديد إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة أن يحصل على 21 يوما بالعام.

إجازات العامل في قانون العمل الجديد

وأشار مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم نهائيا، أن العامل يحق له إذا أتم 10 سنوات عمل في المؤسسة التي يعمل به أن يحصل على 30 يوما إجازات في العام، وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما، ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

حالات زيادة إجازات العامل

ونص مشروع قانون العمل الجديد في المواد الخاصة بإجازات العامل، على أن هناك حالات تزيد من مدة الإجازة السنوية للعامل، حيث تزيد الإجازات للعامل بمقدار 7 أيام في حال اشتغال العامل بأعمال خطرة، كما تزيد إجازات العامل السنوية في قانون العمل الجديد بمقدار 7 أيام إذا كان العامل يعمل في أعمال مضرة بالصحة أو في المناطق النائية.