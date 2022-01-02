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صلاح يسجل في تعادل ليفربول وتشيلسي بلقاء الإثارة والمتعة «فيديو»

كتب:

الوطن
08:49 م | الأحد 02 يناير 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2، القمة المجنونة التي جمعت في فريقي ليفربول وتشيلسي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من من النسخة الحالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ونجح فريق ليفربول في إحراز أول أهدافه خلال تلك المواجهة بعد نجاح ساديو ماني في استغلال خطأ قاتل من المدافع تريفوه تشالوباه في التعامل مع الكرة، حيث استلم النجم السنغالي الكرة وراوغ الحارس إدوارد ميندي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك.وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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