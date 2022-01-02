رئيس التحرير

محمود مسلم

4 حلول أمام يورجن كلوب لحل أزمة غياب صلاح وماني مع ليفربول

كتب:

ندى قطب
04:21 م | الأحد 02 يناير 2022
فريق ليفربول

فريق ليفربول

لا يزال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يواصل رحلة البحث عن البدائل المناسبة، لسد فجوة الرحيل المؤقت، الذي سيتسبب فيه الثلاثي الأفريقي محمد صلاح، ساديو ماني ونابي كيتا، بعد الانضمام إلى منتخبات بلادهم، من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 9 من شهر يناير الجاري، على أن تسدل ستائرها يوم 6 فبراير المقبل.

يميل يورجن كلوب دائمًا إلى الاستعانة بصغار الفريق من الشباب، لمواجهة الأزمات التي تلاحقه طوال الموسم، سواء بسبب الإصابات أو ارتباط اللاعبين بالمشاركة في محافل دولية رفقة منتخبات بلادهم، الأمر الذي وضع عددًا من الأسماء الشابة داخل الفريق على مائدة الألماني، وأبرزها ماتيوس موسيالوفسكي، الذي نجح في تسجيل 7 أهداف، خلال 18 مباراة لأكاديمية ليفربول. 

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

طبيب المنتخب بعد إصابة كلوب بكورونا: محمد صلاح بخير

إصابة كلوب بفيروس كورونا.. وغيابه عن مباراة ليفربول وتشيلسي غدا

يورجن كلوب: 3 إصابات جديدة بكورونا في ليفربول وتعافي 4 لاعبين

تخفيضات بفروع نادي «سيتي كلوب» للصحفيين في 14 محافظة.. والتقسيط مسموح

كلوب عن الفوز أمام اتلتيكو مدريد والتأهل لدور الـ16.. ليلة عظيمة

تسريب بيانات كلوب هاوس.. 3.8 مليار حساب مهددة بالاختراق