4 حلول أمام يورجن كلوب لحل أزمة غياب صلاح وماني مع ليفربول

لا يزال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يواصل رحلة البحث عن البدائل المناسبة، لسد فجوة الرحيل المؤقت، الذي سيتسبب فيه الثلاثي الأفريقي محمد صلاح، ساديو ماني ونابي كيتا، بعد الانضمام إلى منتخبات بلادهم، من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 9 من شهر يناير الجاري، على أن تسدل ستائرها يوم 6 فبراير المقبل.

يميل يورجن كلوب دائمًا إلى الاستعانة بصغار الفريق من الشباب، لمواجهة الأزمات التي تلاحقه طوال الموسم، سواء بسبب الإصابات أو ارتباط اللاعبين بالمشاركة في محافل دولية رفقة منتخبات بلادهم، الأمر الذي وضع عددًا من الأسماء الشابة داخل الفريق على مائدة الألماني، وأبرزها ماتيوس موسيالوفسكي، الذي نجح في تسجيل 7 أهداف، خلال 18 مباراة لأكاديمية ليفربول.

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