إصابة كلوب بفيروس كورونا.. وغيابه عن مباراة ليفربول وتشيلسي غدا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة مدربه الألماني يورجن كلوب، بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي خضع له خلال الأيام الماضية إيجابية.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا يعلن فيه غياب «كلوب» عن لقاء ليفربول وتشيلسي، الذي سيقام غدًا ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب «ستامفورد بريدج».

وأكد النادي الإنجليزي أن مدربه أبلغ الإدارة الطبية بشعوره ببعض الأعراض الخفيفة، وهو ما تأكد عقب إجراء مسحة طبية للكشف على فيروس كورونا، وتأكدت إصابته وغيابه عن المباراة، حيث يخضع حاليًا للعزل الطبي.

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