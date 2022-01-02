وفاة نجل الفنان محمد رضا 

رحل مجدي رضا، نجل الفنان محمد رضا، عن عالمنا مساء اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلن شقيقه أحمد رضا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، داعيًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

جنازة نجل الفنان محمد رضا

وكتب أحمد رضا: «توفي إلى رحمة الله تعالى، أخى مجدي رضا ابن الفنان محمد رضا.. ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له»، موضحًا أنّ الجنازة غدا الإثنين من مسجد صلاح الدين بالمنيل عقب صلاة الظهر، والعزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

مئوية محمد رضا

وكان أحمد رضا، ابن محمد رضا، احتفى بمئوية ميلاد والده قبل أيام، إذ أنه من مواليد 20 ديسمبر عام 1921، والذي قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن والده كان لديه طقوس خاصة في أداء الأدوار، وكان يعمل علي تقطيع الدور ومذاكرته عدة مرات حتى يؤدي دوره بصورة جيدة، كما أن والده كان يعمل على إعادة كتابة السيناريو الخاص بالمشهد أو الدور الذي يؤديه، بطريقة خاصة كي يصل للمشاهد بالصورة الصحيحة.

وأوضح أنّ بدايته الفنية، كانت من خلال شخصية «المعلم كرشة» في مسرحية زقاق المدق، وهو ما حوّل مسار حياته، حيث أحبّ الشخصية وأتقنها: «لما بيتقال معلم بيجي في دماغنا محمد رضا، لأنه جسد الشخصية بشكل خاص ولم يستطع أحد تقليده».

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وأكد أن والده محمد رضا، حاول أن يخرج من عباءة «أدوار المعلم»، كأي فنان يريد إثبات أنه يستطيع تجسيد مختلف الأدوار: «خرج من هذه الشخصية في بعض الأعمال وجسدها باقتدار لكنه كان يعود مرة أخرى إلى شخصية المعلم، لأنه كان يشعر بأن الناس أحبته فيها، كما أنه أحبها، وتحول الأمر إلى إقامة علاقات إنسانية وطيدة مع معلمين حقيقيين».