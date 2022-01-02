هل تأثر متحفا شرم الشيخ والغردقة بالطقس السيئ؟».. «المتاحف» تجيب

طمأن الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، اليوم، المواطنين، بشأن حالة متحفي شرم الشيخ والغردقة، بعد حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحًا أن كلًا من متحفي شرم الشيخ والغردقة في حالة جيدة جدًا، وتم الاستعداد للسيول جيدًا منذ الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأخبار المنتشرة عن تأثر متحف شرم الشيخ بالأمطار كاذبة تمامًا.

القطع الأثرية لم تتأثر والمتحف كان مفتوحا للجميع

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن القطع الأثرية لم تتأثر والمتحف كان مفتوحا للجميع، موضحًا أنه يعرف أخبار الطقس الذي تتعرض له مناطق الآثار قبلها بأسبوع على الأقل، كما أن هناك جنسيات مختلفة ومتنوعة تتوافد على تلك المتاحف.

مراقبة على مدار الساعة في موجات الطقس السيئ

وأشار رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الاستعدادات والمراقبة تتم على مدار الساعة في موجات الطقس السيئ، متابعا: «بيكون فيه ناس سهرانة داخل غرف المراقبة عند أي موجة طقس سيئ، والمتاحف المصرية في أمان».

لميس الحديدي تعلق على موجة الطقس السيئ

ومن جانبها، قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن موجة الأمطار التي ضربت المحافظات عشية احتفالات رأس السنة، واصلت سقوطها حتى مساء أمس، وأدت لسيول، ما دفع الدولة لغلق بعض الطرق، مستطردا: «بعد جهود الجهات التنفيذية تم إعادة كسح كميات المياه من الطرق الرئيسية التي جرى إغلاقها، وتم افتتاحها مرة أخرى».